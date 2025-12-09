В Эстонии уходит с должности посол из-за совета президенту не говорить о поддержке Украины

Посол Эстонии в Казахстане Яап Ора подал в отставку в связи с визитом президента Алара Кариса, во время которого он посоветовал главе государства не озвучивать эстонскую позицию по поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Алар Карис вместе с первой леди Эстонии Сирье Карис в конце ноября совершил государственный визит в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

Во время визита из речи главы государства исчезли позиции Эстонии по войне России против Украины.

По данным СМИ, эстонский посол Яап Ора за ужином рекомендовал президенту и его внешнеполитическому советнику Маргусу Кользе смягчить темы, касающиеся Украины.

В результате Карис решил переписать речь, она была смягчена и сделана более неопределенной. После окончания визита в Министерстве иностранных дел Эстонии началось обсуждение произошедшего.

"Министерство иностранных дел делает выводы из каждого визита и осознает, что в данном случае возникло недоразумение относительно того, были ли все эстонские послания во время визита президента выражены достаточно четко", – сообщило эстонское МИД.

"Чтобы снизить напряженность в это сложное время, посол Эстонии в Казахстане Яап Ора решил по собственному желанию оставить службу со следующего года", – добавили там.

