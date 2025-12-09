Зеленський розповів прем’єру Канади про триваючі перемовини і ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єром Канади Марком Карні.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що вони з Карні "обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни, і дипломатичну роботу з партнерами".

"Поінформував про ситуацію в Україні, на фронті, у забезпеченні нашої стійкості. Особливо хочу подякувати за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю для захисту життів, зокрема засоби ППО. Будемо й надалі координуватися з Канадою", – написав Зеленський.

Карні зі свого боку ще не повідомляв деталей.

Перед цим президент України провів перемовини з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні у Римі.

Також 9 грудня Зеленський повідомив про завершення роботи над пропозиціями України та Європи до "мирного плану" на рівні радників з національної безпеки, які тепер готові передати Штатам.

Тим часом президент США Дональд Трамп зробив серію нових заяв щодо України. Серед іншого, він заявив, що Україні "треба провести вибори", щоб лишатись демократією, що Росія має "кращу переговорну позицію", а також згадав про "Крим, оточений океаном".