Зеленский рассказал премьеру Канады о продолжающихся переговорах и ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьером Канады Марком Карни.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что они с Карни "обсудили разработку шагов, необходимых для окончания войны, и дипломатическую работу с партнерами".

"Проинформировал о ситуации в Украине, на фронте, в обеспечении нашей устойчивости. Особенно хочу поблагодарить за существенный вклад Канады в программу PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие для защиты жизней, в частности средства ПВО. Будем и в дальнейшем координироваться с Канадой", – написал Зеленский.

Карни со своей стороны еще не сообщал подробностей.

Перед этим президент Украины провел переговоры с премьеркой Италии Джорджей Мелони в Риме.

Также 9 декабря Зеленский сообщил о завершении работы над предложениями Украины и Европы к "мирному плану" на уровне советников по национальной безопасности, которые теперь готовы передать Штатам.

Между тем президент США Дональд Трамп сделал серию новых заявлений по Украине. Среди прочего, он заявил, что Украине "нужно провести выборы", чтобы оставаться демократией, что Россия имеет "лучшую переговорную позицию", а также упомянул о "Крыме, окруженном океаном".