Зеленський прокоментував чутки про тиск США щодо відступу з Донеччини задля "мирної угоди"

Президент України Володимир Зеленський акцентував, що ідея про поступки з боку України окупованою частиною Донецької області у межах "мирної угоди" належить Росії, а не команді Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ 9 грудня.

Президента запитали, чи може він підтвердити, що США вимагають від України без бою відступити з Донеччини у межах потенційної мирної угоди, про що писали, зокрема, Axios.

"Передусім – не США: родоначальником цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці", – сказав Зеленський.

"Дивіться, Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території. А ми будемо захищати наші інтереси", – додав він.

Також Зеленський сказав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.

Перед цим 9 грудня президент Украъни повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".