Зеленский прокомментировал слухи о давлении США по поводу отступления из Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что идея уступок со стороны Украины в оккупированной части Донецкой области в рамках "мирного соглашения" принадлежит России, а не команде Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ 9 декабря.

Президента спросили, может ли он подтвердить, что США требуют от Украины без боя отступить из Донецкой области в рамках потенциального мирного соглашения, о чем писали, в частности, Axios.

"Прежде всего – не США: родоначальником этой идеи была Россия, чтобы мы отдали свои территории. Я на это уже отвечал. Безусловно, мы хотим, чтобы Америка в этом деле, в этой теме была на нашей стороне", – сказал Зеленский.

"Смотрите, Россия будет хотеть, чтобы мы отдали наши территории. А мы будем защищать наши интересы", – добавил он.

Также Зеленский сказал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовится три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.

Перед этим 9 декабря президент Украины сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".