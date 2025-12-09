Зеленський розраховує на зустріч з Трампом та пояснив кроки до неї

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо "мирного плану" в найближчі тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ 9 грудня дорогою з Італії.

Зеленського запитали, чи можна очікувати зустрічі в США на вищому рівні цього тижня.

Президент відповів, що українська сторона "готова до будь-якої дати" і ближчим часом буде відбуватися активна підготовка грунту для такої зустрічі.

"Ми готові зустрічатись з європейськими лідерами і підготувати наше бачення щодо цього плану. Від Європи ми очікуємо бачення щодо їхніх пунктів – які пов'язані саме майбутнім Україною, з Європою, замороженими активами. членство України в ЄС. З іншими питаннями ми готові з відповіддю", – зазначив він.

"Думаю, будуть зустрічі з європейськими колегами, будуть зустрічі на рівні радників з нацбезпеки з американцями. Все це буде на цьому тижні, і ми повинні робити все, щоб найближчі тижні, наступного тижня, а може через, ми зустрічалися на рівні лідерів зі Сполученими Штатами Америки", – сказав Володимир Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.

Раніше у вівторок Володимир Зеленський повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

Президент США Дональд Трамп за останню добу робив серію нових заяв щодо України. Серед іншого, він заявив, що Україні "треба провести вибори", щоб лишатись демократією, що Росія має "кращу переговорну позицію", а також згадав про "Крим, оточений океаном".