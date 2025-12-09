Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом и объяснил шаги к ней

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом по поводу "мирного плана" в ближайшие недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ 9 декабря по дороге из Италии.

Зеленского спросили, можно ли ожидать встречи в США на высшем уровне на этой неделе.

Президент ответил, что украинская сторона "готова к любой дате" и в ближайшее время будет происходить активная подготовка почвы для такой встречи.

"Мы готовы встречаться с европейскими лидерами и подготовить наше видение по этому плану. От Европы мы ожидаем видения по их пунктам – которые связаны именно с будущим Украины, с Европой, замороженными активами. членство Украины в ЕС. По другим вопросам мы готовы с ответом", – отметил он.

"Думаю, будут встречи с европейскими коллегами, будут встречи на уровне советников по нацбезопасности с американцами. Все это будет на этой неделе, и мы должны делать все, чтобы в ближайшие недели, на следующей неделе, а может через, мы встречались на уровне лидеров с Соединенными Штатами Америки", – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовится три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.

Ранее во вторник Владимир Зеленский сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

Президент США Дональд Трамп за последние сутки сделал серию новых заявлений в отношении Украины. Среди прочего, он заявил, что Украине "нужно провести выборы", чтобы оставаться демократией, что Россия имеет "лучшую переговорную позицию", а также упомянул о "Крыме, окруженном океаном".