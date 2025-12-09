Вучич предложит одновременное вступление стран Западных Балкан в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что в среду прибудет в Брюссель на встречу с президентами Европейской комиссии и Европейского совета Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Вучич назвал встречу с руководителями евроинститутов важной и добавил, что предложит им, чтобы все страны Западных Балкан вместе вступили в Европейский Союз.

"Вступление Западных Балкан в ЕС – лучшая идея. Если кто-то останется, что вы будете делать с этими странами? Я знаю, что все говорят о согласованности, но здесь речь идет не только о будущем региона, но и о будущем Европы", – сказал сербский президент.

Он добавил, что в случае, если западнобалканские страны примут вместе, "все будут чувствовать себя лучше, и албанцы, и боснийцы".

"Слышу только хорошие реакции на эту идею, и это я скажу Антонию Кошти и Урсуле фон дер Лейен", – сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия "уже многое сделала", но "должна двигаться вперед на своем пути в ЕС".

В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.