Трамп ответил, готов ли схватить Путина, как Мадуро

Президент США Дональд Трамп не считает, что ему придется отдавать приказ о захвате лидера РФ Владимира Путина, поскольку, по его мнению, войну в Украине удастся урегулировать.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями нефтегазовых компаний 9 января, сообщает "Европейская правда".

На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в России "венесуэльскую операцию", и у Трампа спросили, готов ли он задержать Владимира Путина так же, как это произошло с Николасом Мадуро.

"Я не думаю, что это будет необходимо. Я думаю, что у нас всегда были... Я всегда имел с ним прекрасные отношения", – сказал президент США, добавив, что сейчас он "очень разочарован".

Несмотря на это, он выразил убеждение, что "мы в конце концов урегулируем этот вопрос".

"Я хотел бы, чтобы мы сделали это быстрее, потому что много людей гибнет", – добавил президент США.

По данным СМИ, Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".