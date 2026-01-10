Во Флоренции отменили выступление российских артистов после обращения посольства Украины

Театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, открыто поддерживающих политику Кремля в отношении Украины, в частности балерины Светланы Захаровой.

Об этом сообщило МИД Украины в пятницу, пишет "Европейская правда".

В министерстве подчеркнули, что это произошло благодаря принципиальной позиции руководства театра Maggio Musicale Fiorentino, мэрии города Флоренция и усилиям посольства Украины в Италии.

"Это решение является весомым проявлением солидарности с Украиной и поддержки международного права во время полномасштабной войны России. Пока государство-агрессор ежедневно совершает преступления против украинского народа и уничтожает украинское культурное наследие, участие публичных представителей России в культурном пространстве европейских стран не может быть отделено от их личной позиции и ответственности за эту войну", – заявили в Министерстве иностранных дел.

МИД Украины поблагодарил Италию и итальянское общество за последовательную поддержку в борьбе за свободу, а также отметил, что высоко оценивает принципиальное решение руководства театра Maggio Musicale Fiorentino как пример настоящей европейской солидарности.

Театр сообщил на своем сайте, что балет с участием Светланы Захаровой и Вадима Репина, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, "временно отложен из-за международной напряженности, которая создала климат, который может поставить под угрозу успешную постановку спектакля".

Напомним, в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, которая выступала с пропутинскими музыкантами.

А Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.