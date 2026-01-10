У Польщі троє людей померли від переохолодження у сильні морози

Сувора зима, яка зараз охоплює Європу, не щадить і Польщу – урядовий центр безпеки повідомив у суботу про смерть трьох людей, які померли в п'ятницю від переохолодження.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Три людини померли від переохолодження в Люблінському воєводстві в селищах Єльніца, Спорняк і Кребсувка.

Урядовий центр безпеки нагадав про необхідність дбати про свою безпеку під час морозів і не залишатися байдужими до людей, які можуть замерзнути.

Поліція також закликала повідомляти про людей, які можуть потребувати допомоги.

У п'ятницю у зв'язку з прогнозованими низькими температурами Інститут метеорології та водного господарства видав попередження I ступеня про сильний мороз для восьми воєводств.

У зв'язку з морозами Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі доручило воєводам посилити заходи з надання допомоги. Служби отримали вказівки щодо патрулювання та перевірки порожніх будівель, садів та парків.

Нагадаємо, в Угорщині вперше з 2017 року озеро Балатон замерзло суцільним шаром льоду після кількох днів сильних морозів.

А низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент минулого тижня.