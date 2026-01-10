В Польше три человека умерли от переохлаждения в сильные морозы

Суровая зима, которая сейчас охватила Европу, не щадит и Польшу – правительственный центр безопасности сообщил в субботу о смерти трех человек, которые умерли в пятницу от переохлаждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF 24.

Три человека умерли от переохлаждения в Люблинском воеводстве в поселках Елница, Спорняк и Кребсувка.

Правительственный центр безопасности напомнил о необходимости заботиться о своей безопасности во время морозов и не оставаться равнодушными к людям, которые могут замерзнуть.

Полиция также призвала сообщать о людях, которые могут нуждаться в помощи.

В пятницу в связи с прогнозируемыми низкими температурами Институт метеорологии и водного хозяйства выдал предупреждение I степени о сильном морозе для восьми воеводств.

В связи с морозами Министерство внутренних дел и администрации Польши поручило воеводам усилить меры по оказанию помощи. Службы получили указания по патрулированию и проверке пустых зданий, садов и парков.

Напомним, в Венгрии впервые с 2017 года озеро Балатон замерзло сплошным слоем льда после нескольких дней сильных морозов.

А ряд стран Европы столкнулся с перебоями в работе транспорта из-за атлантического шторма Горетти, который накрыл континент на прошлой неделе.