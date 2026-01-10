Трампу разъяснили, что получить уже присвоенную Нобелевскую премию мира нельзя

Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт заявили, что премия мира не может быть передана кому-либо другому после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что венесуэльская оппозиционерка могла бы передать ему награду.

Об этом сообщило издание The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Президент Трамп заявил, что примет Нобелевскую премию мира, если лауреат этого года, венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо предложит ее ему во время встречи на следующей неделе. Но представители Нобелевского комитета быстро объявили в пятницу, что премия не может быть разделена или передана.

"После объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим. Решение является окончательным и остается в силе навсегда", – заявили в пятницу Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт.

Накануне в интервью Fox News Трамп сказал, что слышал, будто Мачадо хочет подарить ему премию, и что это будет "большая честь".

"Я понимаю, что она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду встречи с ней", – заявил президент США.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.

Также СМИ писали, что ЦРУ советовало Трампу поддержать соратницу Мадуро вместо оппозиции в Венесуэле.

