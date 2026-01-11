Топ-чиновники Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши после совместного обеда в субботу подтвердили, что имеют единую позицию относительно ненадачи военной поддержки Украине.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality, пишет "Европейская правда".

На встрече в субботу Пеллегрини, Фицо и Раши обсудили основные вопросы, касающиеся интересов Словакии на внутренней и внешней арене.

По словам Пеллегрини, встреча подтвердила, что "три высших конституционных деятеля вместе могут очень открыто, конструктивно и прагматично обсуждать все вопросы".

По его словам, политики согласились с тем, что Словакия должна иметь представителя на переговорах "коалиции решительных" по Украине, при этом позиция Словакии остается неизменной: страна не будет в дальнейшем военно поддерживать Украину, не отправит никаких солдат и не будет участвовать в гарантиях займа со стороны ЕС на 90 млрд евро.

Недавно Роберт Фицо раскритиковал встречу "коалиции решительных" в Париже, но сказал, что может представить участие Словакии в мониторинге мирного соглашения, если оно будет заключено.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.