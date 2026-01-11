Укр Рус Eng

Протестующий сорвал флаг Ирана со здания иранского посольства в Лондоне

Новости — Воскресенье, 11 января 2026, 09:09 — Кристина Бондарева

В Лондоне протестующий взобрался на балкон здания иранского посольства и сорвал с него флаг Ирана – инцидент произошел на фоне акции протеста против иранского режима, в которой в британской столице приняли участие сотни людей.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Демонстранты собрались у посольства в Лондоне, размахивали флагами и выкрикивали антиправительственные лозунги. Кадры с места событий, обнародованные в субботу, зафиксировали мужчину, который вылез на здание посольства и сорвал с него иранский флаг.

Впоследствии посольство опубликовало в соцсети X фото, на котором флаг снова установлен на месте.

По информации лондонской полиции, во время протеста были задержаны два человека. Один из них – за отягчающее нарушение общественного порядка и нападение на сотрудника экстренных служб, другой – за отягчающее незаконное проникновение на территорию.

Правоохранители также разыскивают еще одного человека по делу о незаконном пребывании на территории посольства.

 
Протест в Лондоне
фото: BBC

Ранее в тот же день полиция сообщила о привлечении дополнительных сил для предотвращения возможных беспорядков.

Вечером в субботу правоохранители заявили, что акция протеста продолжается, но находится под контролем. "Мы не зафиксировали серьезных нарушений общественного порядка, и офицеры останутся в районе, чтобы гарантировать безопасность посольства", – заявили в полиции.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью поддерживает антиправительственные протесты в Иране.

По данным WSJ, чиновники администрации президента США провели предварительные обсуждения о возможных военных действиях против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.

Трамп заявил, что США готовы помочь иранцам обрести свободу.

