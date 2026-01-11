Протестующий сорвал флаг Ирана со здания иранского посольства в Лондоне

В Лондоне протестующий взобрался на балкон здания иранского посольства и сорвал с него флаг Ирана – инцидент произошел на фоне акции протеста против иранского режима, в которой в британской столице приняли участие сотни людей.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Демонстранты собрались у посольства в Лондоне, размахивали флагами и выкрикивали антиправительственные лозунги. Кадры с места событий, обнародованные в субботу, зафиксировали мужчину, который вылез на здание посольства и сорвал с него иранский флаг.

This is the Iranian hero and master climber who scaled the walls of the Islamic regime’s embassy in London today.



He tore down the regime flag and flew Iran’s real flag instead



🦁☀️ pic.twitter.com/SO4lEL6BKF – Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Впоследствии посольство опубликовало в соцсети X фото, на котором флаг снова установлен на месте.

По информации лондонской полиции, во время протеста были задержаны два человека. Один из них – за отягчающее нарушение общественного порядка и нападение на сотрудника экстренных служб, другой – за отягчающее незаконное проникновение на территорию.

Правоохранители также разыскивают еще одного человека по делу о незаконном пребывании на территории посольства.

Протест в Лондоне фото: BBC

Ранее в тот же день полиция сообщила о привлечении дополнительных сил для предотвращения возможных беспорядков.

Вечером в субботу правоохранители заявили, что акция протеста продолжается, но находится под контролем. "Мы не зафиксировали серьезных нарушений общественного порядка, и офицеры останутся в районе, чтобы гарантировать безопасность посольства", – заявили в полиции.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью поддерживает антиправительственные протесты в Иране.

По данным WSJ, чиновники администрации президента США провели предварительные обсуждения о возможных военных действиях против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.

Трамп заявил, что США готовы помочь иранцам обрести свободу.