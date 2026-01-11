Reuters: Рубио обсуждал с Нетаньяху возможное вмешательство США в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обсуждал возможное вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране, где продолжаются масштабные протесты.

Об этом агентству Reuters стало известно от осведомленных источников в Израиле, пишет "Европейская правда".

По данным источников, Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможного вмешательства США в ситуацию в Иране. Собеседники, присутствовавшие на консультациях по вопросам безопасности в Израиле в течение выходных, не уточнили, что именно на практике означает режим повышенной готовности.

Ранее в июне Израиль и Иран вели 12-дневную войну, во время которой США присоединились к Израилю, нанеся авиаудары по Ирану.

По словам одного из израильских собеседников, присутствовавшего во время разговора Нетаньяху и Рубио, в телефонной беседе в субботу они обсуждали возможность вмешательства США в Иране. Американский чиновник подтвердил факт разговора, однако не раскрыл его темы.

В то же время Израиль не демонстрирует намерений непосредственно вмешиваться в события в Иране, несмотря на протесты. Напряженность между двумя странами сохраняется на фоне обеспокоенности Израиля иранскими ядерной и баллистической ракетной программами.

В интервью журналу The Economist, опубликованном в пятницу, Нетаньяху заявил, что нападение Ирана на Израиль будет иметь для Тегерана "ужасные последствия". Намекая на внутреннюю ситуацию в Иране, он добавил: "Что касается остального, я думаю, нам стоит посмотреть, что происходит внутри Ирана".

Президент США Дональд Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предостерег иранское руководство от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.

По данным WSJ, чиновники администрации президента США провели предварительные обсуждения о возможных военных действиях против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью поддерживает антиправительственные протесты в Иране.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за обвала национальной валюты и огромной инфляции.