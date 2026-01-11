Іран пригрозив вдарити по військових США та Ізраїлю в разі атаки Вашингтона

Іран попередив США в неділю, що будь-яка атака Сполучених Штатів призведе до того, що Тегеран завдасть удару у відповідь.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф попередив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями", якщо Америка завдасть удару по Ісламській Республіці, як погрожував президент Дональд Трамп.

Калібаф висловив погрозу, коли законодавці кинулися до трибуни в іранському парламенті, вигукуючи: "Смерть Америці!". Іранське державне телебачення транслювало засідання парламенту в прямому ефірі.

Калібаф, прихильник жорсткої лінії, який у минулому балотувався на посаду президента, висловив подяку поліції та іранській парамілітарній Революційній гвардії за те, що вони "вистояли" під час протестів. Далі він безпосередньо погрожував Ізраїлю, який назвав "окупованою територією", та американським військовим.

"У разі нападу на Іран, як окупована територія, так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні стануть нашими законними цілями", – сказав Калібаф.

"Ми не вважаємо, що маємо обмежуватися реагуванням після дії, і будемо діяти на основі будь-яких об'єктивних ознак загрози", – заявив він, натякаючи на превентивний удар.

Залишається незрозумілим, наскільки серйозно Іран ставиться до нанесення удару, особливо після того, як його системи протиповітряної оборони були знищені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні.

Президент США Дональд Трамп останніми днями неодноразово погрожував втручанням та застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.

За даними WSJ, посадовці адміністрації президента США провели попередні обговорення щодо можливих військових дій проти Ірану через криваві репресії щодо протестувальників.

Держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорював можливе втручання Сполучених Штатів у ситуації в Ірані.