Иран пригрозил нанести удар по военным США и Израилю в случае атаки Вашингтона

Иран предупредил США в воскресенье, что любая атака Соединенных Штатов приведет к тому, что Тегеран нанесет ответный удар.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут "законными целями", если Америка нанесет удар по Исламской Республике, как угрожал президент Дональд Трамп.

Калибаф высказал угрозу, когда законодатели бросились к трибуне в иранском парламенте, выкрикивая: "Смерть Америке!". Иранское государственное телевидение транслировало заседание парламента в прямом эфире.

Калибаф, сторонник жесткой линии, который в прошлом баллотировался на пост президента, выразил благодарность полиции и иранской паравоенной Революционной гвардии за то, что они "выстояли" во время протестов. Далее он непосредственно угрожал Израилю, который назвал "оккупированной территорией", и американским военным.

"В случае нападения на Иран, как оккупированная территория, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе станут нашими законными целями", – сказал Калибаф.

"Мы не считаем, что должны ограничиваться реагированием после действия, и будем действовать на основе любых объективных признаков угрозы", – заявил он, намекая на превентивный удар.

Остается непонятным, насколько серьезно Иран относится к нанесению удара, особенно после того, как его системы противовоздушной обороны были уничтожены во время 12-дневной войны с Израилем в июне.

Президент США Дональд Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предостерег иранское руководство от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.

По данным WSJ, чиновники администрации президента США провели предварительные обсуждения о возможных военных действиях против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обсуждал возможное вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране.