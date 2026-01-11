Глава МИД Германии возразил Трампу по поводу Гренландии

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию.

Об этом он сказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, "совершенно очевидно, что вопросы территории и суверенитета Гренландии решают исключительно Гренландия и Дания", тогда как президент США настаивает, что только Соединенные Штаты могут обеспечить безопасность в регионе.

"Арктический регион приобрел новое значение с точки зрения политики безопасности. Это значение будет в дальнейшем расти, именно потому, что Россия и Китай имеют там интересы, которые противоречат нашим", – отметил он.

Вадефуль в понедельник встретится в Вашингтоне в тот же день со своим американским коллегой Марко Рубио.

Дональд Трамп ранее заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить контроль над островом со стороны России и Китая.

Британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Дональда Трампа.

