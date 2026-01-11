Вице-канцлер Германии считает, что не США должны решать судьбу Гренландии

Соединенные Штаты должны уважать международное право и территориальный суверенитет, и поэтому будущее Гренландии должны решать Гренландия и Дания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в воскресенье вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, его цитирует агентство DPA.

Клингбайль подчеркнул, что принципы международного права, такие как уважение к территориальному суверенитету и целостности, применимы ко всем, "включая Соединенные Штаты".

"Решать будущее Гренландии должны исключительно Дания и Гренландия", – заявил он перед вылетом из Берлина в Вашингтон, где он должен принять участие в ряде встреч.

"Мы повышаем безопасность в Арктике вместе, как союзники по НАТО, а не в противостоянии друг другу", – добавил Клингбайль.

Министр иностранных дел Германии Йоган Вадефуль также отверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию.

Британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Дональда Трампа.

