Науседа: слова оппозиционера РФ о Капустине и Буданове похожи на "жаргон Путина"

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявления российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и чиновниках похожими на жаргон хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Науседа считает случай с Волковым "действительно исключительным".

"Мы должны сначала четко выяснить, кого мы считаем лидерами оппозиции, потому что когда лидеры оппозиции начинают говорить жаргоном, похожим на жаргон самого Путина, возникает вопрос, где позиция, где оппозиция", – сказал литовский лидер.

Также, по словам Науседы, следует признать, что Кремль сделал все, чтобы уничтожить оппозицию как физическими, так и другими средствами, а самому государству и его народу трудно полностью избавиться от имперских амбиций и философии российского мессианства.

Он отметил, что в отношении России определить разницу между позицией и оппозицией "значительно сложнее, чем, например, в случае Беларуси".

Напомним, Волков, как бывший соратник одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, имеет временный вид на жительство в Литве.

Законы Литвы предусматривают, что временный вид на жительство может быть аннулирован, если проживание иностранца в Литве представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

Возмущение вызвал обнародованный разговор с Волковым. На скриншоте, который распространился в интернете, видно, как оппозиционер радуется якобы убийству Дениса Капустина – командира РДК.

"Здох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал грязные задачи мерзкого сельского политтехнолога Буданова", – писал Волков.

"Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Седет Ермак, сядет Буданов и все остальное пропагандистское лицемерное воровство. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит", – утверждал он.

Департамент миграции Литвы обратился в ДДБ за дополнительной консультацией относительно возможной угрозы национальной безопасности и с просьбой дать оценку высказываниям Волкова, появившимся в публичном пространстве.

Лидер литовской популистской партии "Зоря Ниману" Ремигиюс Жемайтайтис считает, что Волкову следует отменить разрешение на проживание в Литве.

А премьер-министр Литвы Инга Ругинене надеется, что его вид на жительство в Литве будет аннулирован.