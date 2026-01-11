Глава МИД Германии обсудит с Рубио "разногласия" между Берлином и Вашингтоном

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул важность трансатлантических отношений в воскресенье, 11 января, отправляясь в поездку в Вашингтон.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль отправился в поездку в США в напряженный период на фоне ситуации с интересами США в Гренландии и Венесуэле.

"Никогда ранее не было так важно инвестировать в трансатлантическое партнерство, чтобы оставаться способными формировать мировой порядок", – сказал он.

Министр иностранных дел Германии отметил, что во время встречи в понедельник, 12 января, с государственным секретарем США Марко Рубио обсудит то, что он назвал "разногласиями" между Германией и США.

"Там, где есть разногласия во мнениях, мы хотим решить эти разногласия путем диалога, чтобы выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность", – сказал Вадефуль.

Также, по дороге в Вашингтон, Вадефуль отверг недавние заявления президента США Дональда Трампа относительно территориальных претензий на Гренландию.

Напомним, Трамп ранее заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить контроль над островом со стороны России и Китая.

Британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Дональда Трампа.

