СМИ: в Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что РФ и Китай действуют у Гренландии

Дипломаты из стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова осведомленных дипломатов, передает "Европейская правда".

Два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы, имеющие доступ к брифингам разведки НАТО, заявили, что в последние годы вокруг Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подводных лодок.

"Просто неправда, что китайцы и россияне там есть. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", – сказал один из дипломатов.

Другой, из другой северной страны, отметил, что "идея, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности".

"Они есть в Арктике, да, но на российской стороне", – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также отверг эти утверждения.

"Неправда, что вокруг Гренландии наблюдается большая активность России или Китая. Активность есть в нашем соседстве. Но вокруг Гренландии ее очень мало", – подчеркнул министр.

Трамп использовал различные обоснования для своего желания взять под контроль геополитически важный остров, от национальной безопасности до горнодобывающих интересов.

СМИ писали, что британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Трампа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

