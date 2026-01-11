Еврокомиссар по обороне предлагает ЕС создать совместные вооруженные силы взамен войск США

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Об этом он заявил в воскресенье, 11 января, во время выступления на ежегодной конференции по вопросам безопасности на севере Швеции, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Кубилюс выдвинул идею создания "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч военнослужащих" как возможный вариант для лучшей защиты старого континента.

"Как мы заменим постоянные американские вооруженные силы численностью 100 тысяч человек, которые являются основой европейской армии?", – спросил он во время выступления.

В своей речи европейский комиссар также высказался за создание "Европейского совета безопасности", в состав которого войдут ведущие государства, возможно, и Великобритания.

По мнению Кубилюса, такой орган мог бы способствовать ускорению принятия решений по европейской обороне.

"Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких сменных членов. Всего около 10-12 членов, задачей которых будет обсуждение важнейших вопросов обороны", – отметил он.

Еврокомиссар также считает, что такая институция должна сосредоточиться в первую очередь на попытках изменить динамику войны в Украине.

Напомним, в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речи не идет.

В начале декабря президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что получил письмо от своего американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот положительно оценивает усилия Литвы по увеличению оборонных расходов.

