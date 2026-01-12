Мелоні повідомила про звільнення двох італійських в’язнів у Венесуелі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що влада Венесуели звільнила двох італійських в'язнів.

Заяву очільниці уряду Італії наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні розповіла, що працівник гуманітарної організації Альберто Трентіні та бізнесмен Маріо Бурло були звільнені і перебувають у безпеці в італійському посольстві в столиці Венесуели Каракасі.

Італійська прем’єрка висловила "радість і задоволення" з приводу їхнього звільнення і сказала, що вже розмовляла з ними.

Вона подякувала виконувачці обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес за "конструктивну співпрацю", яку вона продемонструвала.

З моменту, коли США усунули президента Венесуели Ніколаса Мадуро в результаті несподіваної атаки на початку цього місяця, було звільнено низку місцевих та іноземних в'язнів.

Відповідаючи на запитання про цю проблему в’язнів у Венесуелі Мелоні минулого тижня сказала, що уряд "щодня" працював над їхнім звільненням протягом понад 400 днів.

Вона сказала, що робота ведеться через "політичні, дипломатичні та розвідувальні" канали.

Нагадаємо, 9 січня четверо громадян Іспанії та відомий венесуельсько-іспанський правозахисник прибули до Мадрида – на наступний день після того, як їх звільнили з венесуельської в'язниці.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади, та допустив, що це може тривати роками.

