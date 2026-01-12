Мелони сообщила об освобождении двух итальянских заключенных в Венесуэле

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти Венесуэлы освободили двух итальянских заключенных.

Заявление главы правительства Италии приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Мелони рассказала, что сотрудник гуманитарной организации Альберто Трентини и бизнесмен Марио Бурло были освобождены и находятся в безопасности в итальянском посольстве в столице Венесуэлы Каракасе.

Итальянский премьер выразила "радость и удовлетворение" по поводу их освобождения и сказала, что уже разговаривала с ними.

Она поблагодарила исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес за "конструктивное сотрудничество", которое она продемонстрировала.

С момента, когда США отстранили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в результате неожиданной атаки в начале этого месяца, был освобожден ряд местных и иностранных заключенных.

Отвечая на вопрос об этой проблеме заключенных в Венесуэле, Мелони на прошлой неделе сказала, что правительство "ежедневно" работало над их освобождением в течение более 400 дней.

Она сказала, что работа ведется через "политические, дипломатические и разведывательные" каналы.

Напомним, 9 января четверо граждан Испании и известный венесуэльско-испанский правозащитник прибыли в Мадрид – на следующий день после того, как их освободили из венесуэльской тюрьмы.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти, и допустил, что это может длиться годами.

