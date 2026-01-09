Іспанці, яких утримували у Венесуелі, повернулися до Мадрида після звільнення

Четверо громадян Іспанії та відомий венесуельсько-іспанський правозахисник прибули до Мадрида в п'ятницю, 9 січня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Вони прибули до Іспанії на наступний день після того, як їх звільнили з в'язниці у Венесуелі після захоплення США президента Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявив цього ж дня, що Венесуела звільняє велику кількість політичних в'язнів як знак "прагнення до миру".

Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що п'ятеро звільнених вже зустрілися з друзями та родичами.

"Сьогодні щасливий день. Сподіваюся побачити їх незабаром і бажаю їм швидкого повернення до нормального життя", – наголосив він.

Росіо Сан-Мігель, якого затримали в лютому 2024 року в міжнародному аеропорту Майкетія поблизу Каракаса, є юристом і експертом з питань безпеки та збройних сил Венесуели.

Двоє інших – Андрес Мартінес Адасме та Хосе Марія Басоа, обидва з Країни Басків – були затримані у вересні 2024 року за звинуваченням у причетності до іспанської розвідки, яка планувала вбивство Мадуро, що іспанський уряд неодноразово заперечував.

Інші звільнені – Ернесто Горбе та Мігель Морено.

Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади, та допустив, що це може тривати роками.

Серед іншого, адміністрація президента Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели.

