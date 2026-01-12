У Франції починаються слухання, які вирішать, чи зможе Ле Пен піти у президенти

У Франції цього тижня розпочинаються слухання щодо апеляції лідерки ультраправих Марін Ле Пен, які визначать, чи зможе вона балотуватися на президентських виборах 2027 року.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Ле Пен, багаторічна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання", вважалася ймовірною фавориткою перегонів 2027 року, доки минулого року її не визнали винною у розтраті понад 4 мільйонів євро коштів ЄС і не заборонили їй балотуватися на державні посади протягом п'яти років.

Ле Пен подала апеляцію, як і "Національне об’єднання" та 10 інших осіб, визнаних винними у розтраті коштів Європейського парламенту. Слухання розпочнеться у вівторок і має закінчитися 12 лютого.

Рішення очікується до літа. Це означає, що надії Ле Пен на участь у виборах 2027 року залишаються реалістичними, якщо заборона на балотування буде скасована або значно скорочена.

Якщо вона не зможе балотуватися, Ле Пен заявила, що замість неї це зробить її протеже – 30-річний президент голова партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла.

В грудні Барделла заявляв, що буде проводити передвиборчу президентську кампанію спільно з Марін Ле Пен.

Ле Пен планує балотуватися на президентських виборах 2027 року, якщо виграє апеляцію.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.