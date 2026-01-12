Во Франции начинаются слушания, которые решат, сможет ли Ле Пен баллотироваться в президенты

Во Франции на этой неделе начинаются слушания по апелляции лидера ультраправых Марин Ле Пен, которые определят, сможет ли она баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Ле Пен, многолетняя лидер ультраправой партии "Национальное объединение", считалась вероятной фавориткой гонки 2027 года, пока в прошлом году ее не признали виновной в растрате более 4 миллионов евро средств ЕС и не запретили ей баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет.

Ле Пен подала апелляцию, как и "Национальное объединение" и 10 других лиц, признанных виновными в растрате средств Европейского парламента. Слушания начнутся во вторник и должны закончиться 12 февраля.

Решение ожидается до лета. Это означает, что надежды Ле Пен на участие в выборах 2027 года остаются реалистичными, если запрет на баллотирование будет отменен или значительно сокращен.

Если она не сможет баллотироваться, Ле Пен заявила, что вместо нее это сделает ее протеже – 30-летний президент и председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

В декабре Барделла заявлял, что будет проводить предвыборную президентскую кампанию совместно с Марин Ле Пен.

Ле Пен планирует баллотироваться на президентских выборах 2027 года, если выиграет апелляцию.

