Каллас угрожает Ирану усилением санкций за жестокое подавление протестов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

Об этом Каллас сказала в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС напомнила, что против Ирана уже действуют санкции за нарушение прав человека, деятельность по распространению ядерного оружия и поддержку войны России в Украине.

"И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление протестующих режимом", – подчеркнула она.

Комментарий Каллас является самой сильной реакцией официального представителя ЕС на кровавое подавление протестов в Иране.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на выходных, что Брюссель "следит" за ситуацией, а глава Европейского парламента Роберта Метсола написала в X, что "Европа должна осознать свой долг и необходимость действовать".

"Режим имеет опыт подавления протестов, и мы видим жесткую реакцию сил безопасности. Граждане борются за будущее, которое они сами выбирают, и рискуют всем, чтобы их услышали", – добавила Каллас.

Между тем СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предостерег иранское руководство от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.