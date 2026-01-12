Фицо требует отставки главы дипломатии ЕС Каи Каллас

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна уйти в отставку.

Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на его Facebook-странице 11 января, сообщает "Европейская правда".

Фицо заявил, что впервые открыто выступает за отставку Каллас – осознавая, что его заявление вызовет большую критику.

"Мы должны заменить высокого представителя Европейского Союза по вопросам международной политики, госпожу Каллас. Я впервые говорю об этом открыто. Вы хорошо знаете, что у меня было много критических замечаний в отношении Китая. Мы находимся в кризисе, международном кризисе. Европа не способна реагировать", – сказал он.

Фицо пожаловался, что Евросоюз не имеет собственных международных позиций и был вынужден 20 часов ждать публикации заявления о событиях в Венесуэле, где США захватили Николаса Мадуро.

"Нам нужно сильное лидерство, не только на уровне национальных государств", – заявил Фицо.

Стоит отметить, что Венгрия сорвала утверждение совместной позиции ЕС по Венесуэле, поэтому Каллас выступила с заявлением от имени 26, а не 27 стран Евросоюза.