Російського капітана судять у Британії через аварію в Північному морі

Капітан вантажного судна РФ, яке зіткнулося з танкером у Північному морі біля узбережжя Британії, що спричинило масштабну пожежу, у понеділок постане перед судом за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

59-річному Владіміру Мотіну з Санкт-Петербурга висунуто звинувачення за одним пунктом і стосується воно ненавмисного вбивства. Чоловік не визнав себе винним.

Вантажне судно Solong під португальським прапором, яким він командував, зіткнулося з танкером рано вранці 10 березня минулого року. Обидва судна загорілися, і в морі було розпочато масштабну рятувальну операцію.

На момент аварії танкер під прапором США, зафрахтований американськими військовими, стояв на якорі за 21 км від порту Галл на північному сході Англії.

Внаслідок зіткнення один із членів екіпажу судна Solong зник безвісти та вважається загиблим.

Також лунали занепокоєння щодо шкоди для навколишнього середовища через аварію.

Майже два дні знадобилося, щоб загасити видиме полум'я на борту під час масштабної пожежі. Обидва судна були переміщені до різних портів для проведення рятувальних операцій та оцінки пошкоджень.