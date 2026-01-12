Российского капитана судят в Британии из-за аварии в Северном море

Капитан грузового судна РФ, которое столкнулось с танкером в Северном море у побережья Британии, что привело к масштабному пожару, в понедельник предстанет перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

59-летнему Владимиру Мотину из Санкт-Петербурга предъявлено обвинение по одному пункту, касающемуся непредумышленного убийства. Мужчина не признал себя виновным.

Грузовое судно Solong под португальским флагом, которым он командовал, столкнулось с танкером рано утром 10 марта прошлого года. Оба судна загорелись, и в море была начата масштабная спасательная операция.

На момент аварии танкер под флагом США, зафрахтованный американскими военными, стоял на якоре в 21 км от порта Халл на северо-востоке Англии.

В результате столкновения один из членов экипажа судна Solong пропал без вести и считается погибшим.

Также звучали опасения относительно ущерба для окружающей среды из-за аварии.

Почти два дня понадобилось, чтобы потушить видимое пламя на борту во время масштабного пожара. Оба судна были перемещены в разные порты для проведения спасательных операций и оценки повреждений.