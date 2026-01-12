Посланник Трампа заявил, что Дания оккупировала Гренландию

Посланник американского президента Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны оккупировала остров, контроль над которым хочет получить президент США.

Об этом Лэндри написал в соцсети Х 11 января, сообщает "Европейская правда".

Лэндри заявил, что США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не могла этого сделать.

"После войны Дания снова оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН. Это должно быть о гостеприимстве, а не враждебности", – написал он.

Посол Дании в США Йеспер Моллер Соренсен ответил на это, сказав, что Гренландия на протяжении веков была частью Королевства Дания, и это неоднократно признавалось и американскими администрациями, и в ООН, и на международном уровне.

"Только гренландский народ должен принимать решения о своем будущем. Подавляющее большинство гренландцев проголосовало за статус самоуправления в рамках королевства. На этой неделе все пять партий в парламенте повторили, что не хотят становиться частью США", – написал дипломат.

Он также добавил, что Дания всегда стояла бок о бок с США, а после 11 сентября откликнулась на призыв Соединенных Штатов и потеряла в Афганистане больше солдат на душу населения, чем любой другой союзник НАТО.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 11 января заявила о "поворотном моменте" для своей страны на фоне угроз Трампа захватить Гренландию.

Также Фредериксен предупреждала, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.