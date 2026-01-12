Трамп говорит, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки"

Президент США Дональд Трамп вновь повторил, что не хочет допустить, чтобы Гренландию захватили Россия или Китай, а также отметил, что остров не имеет собственной обороны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, сообщает "Европейская правда".

Американский президент утверждает, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек".

"А защита Гренландии в основном состоит из двух собачьих упряжек. Вы это знаете? Вы знаете, что является их защитой? Две собачьи упряжки. Между тем российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки находятся повсюду", – сказал Трамп.

Он также добавил, что США не могут допустить, чтобы Гренландию захватили РФ или Китай.

Когда его спросили, как взятие под контроль Гренландии повлияет на НАТО, Трамп ответил: "Если это повлияет на НАТО, то повлияет. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

В то же время Трамп допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

