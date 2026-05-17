Наїзд на пішоходів в італійській Модені: стали відомі подробиці про підозрюваного

Правоохоронці не виявили ознак радикалізації або зв'язків з джихадистськими угрупованнями у 31-річного Саліма ель-Кудрі, якого підозрюють в наїзді на пішоходів у центрі італійського міста Модена у суботу.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Як зазначено, ель-Кудрі народився в провінції Бергамо, але мешкає в Раваріно (околиці Модени).

Зараз триває розслідування щодо нього та його минулого, щоб спробувати з'ясувати мотиви його вчинку.

За результатами перших аналізів, проведених на пристроях, вилучених у ель-Кудрі, не виявлено елементів, які б вказували на радикалізацію або зв'язки з джихадистськими угрупованнями.

Тому наразі серед правоохоронців переважає гіпотеза, що цей вчинок пов'язаний з психічними проблемами, на які страждає чоловік і від яких він лікувався. Наразі правоохоронці намагаються отримати доступ до його медичної історії.

Чоловік раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців і не мав судимостей.

Він також здобув вищу освіту за спеціальністю "Економіка" і, за попередніми даними, наразі шукав роботу.

16 травня у центрі Модени водій автівки на великій швидкості в’їхав у натовп пішоходів.

Внаслідок інциденту вісім осіб отримали поранення, четверо з них перебувають у важкому стані. Трьох з них реанімували на місці, двом постраждалим довелось ампутувати ноги.

Нагадаємо, на початку травня через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе у Лейпцигу двоє людей загинули та ще двоє отримали серйозні травми.

Підозрюваним у смертельному наїзді є 33-річний місцевий житель, який вже мав справу з поліцією.