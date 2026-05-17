У кабінеті Стармера заперечують чутки про його відставку

Міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді заявила, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер не піде у відставку до літніх шкільних канікул, попри серйозні виклики його лідерству після результатів місцевих виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", Ненді заявила в інтерв’ю Sky News.

Міністерка назвала "спекуляціями" та "нісенітницею" заяви про виклики прем’єрству Стармера.

"У вівторок він (Стармер – ред.) чітко дав зрозуміти членам уряду, що якщо хтось хоче кинути йому виклик, для цього існує відповідна процедура, є спосіб ініціювати боротьбу за лідерство. Поки що цього ніхто не зробив, попри бурхливі спекуляції", – заявила міністерка.

Ненді також висловила переконання, що Стармер залишатиметься прем’єром на момент початку шкільних літніх канікул, які в Британії розпочинаються наприкінці липня.

Нагадаємо, колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг у суботу заявив, що змагатиметься за посаду лідера Лейбористської партії та прем'єр-міністра в разі оголошення внутрішньопартійної боротьби.

Заява Стрітінга пролунала через кілька днів після того, як він пішов у відставку з уряду та публічно закликав чинного прем'єр-міністра Кіра Стармера визначити чіткі терміни свого відходу від влади.

