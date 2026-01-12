Найбільша партія Болгарії відмовилась формувати новий уряд, наблизивши дострокові вибори

Найбільша парламентська фракція Болгарії ГЄРБ-СДС, у понеділок відхилила пропозицію про спробу сформувати новий уряд, що збільшує ймовірність дострокових виборів.

Про це повідомляє Nova.bg, інформує "Європейська правда".

Вранці у понеділок президент Румен Радев вручив перший мандат ГЄРБ на формування уряду. Його прийняв прем'єр-міністр Росен Желязков, який йде у відставку.

Тека залишилася в руках Желязкова всього на кілька хвилин, і він повернув її порожньою.

"Цими днями виповнюється рік з моменту, коли я передав вам успішно сформований мною кабінет... За цей рік уряд, сформований в дусі конструктивізму, проробив величезну за обсягом і значенням роботу, виконав свої стратегічні цілі", – сказав Желязков президенту.

Він також заявив, що уряд прийняв важливі, хоча і непопулярні рішення, і пройшов через шість вотумів недовіри.

За його словами, більшість політичних сил зараз стверджують, що пошук нової легітимності проходить через майбутні парламентські вибори.

"Я вірю, що найближчим часом такі вибори мають бути призначені. Кінець березня – 29-те число – є слушним моментом", – сказав Желязков.

Він нагадав, що незабаром відбудуться президентські вибори і всі передвиборчі кампанії вже йдуть повним ходом.

Зараз очікується, що Радев запропонує другій за величиною фракції, реформістській "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", можливість сформувати уряд, але вона, ймовірно, також відхилить цю пропозицію.

Тоді Радев передасть мандат партії на свій вибір, і якщо жодна фракція не зможе сформувати уряд, він розпустить парламент і призначить дострокові вибори, восьмі за останні чотири роки в Болгарії.

Нагадаємо, відставка уряду Желязкова відбулася після шести вотумів недовіри з боку опозиції та багатотисячних протестів у низці населених пунктів у Болгарії та за кордоном. Демонстрації почалися як вираз невдоволення проєктом бюджету, який вперше був складений в євро.

