Крупнейшая партия Болгарии отказалась формировать новое правительство, приблизив досрочные выборы

Крупнейшая парламентская фракция Болгарии ГЕРБ-СДС в понедельник отклонила предложение о попытке сформировать новое правительство, что увеличивает вероятность досрочных выборов.

Об этом сообщает Nova.bg, информирует "Европейская правда".

Утром в понедельник президент Румен Радев вручил первый мандат ГЕРБ на формирование правительства. Его принял уходящий в отставку премьер-министр Росен Желязков.

Папка осталась в руках Желязкова всего на несколько минут, и он вернул ее пустой.

"На днях исполняется год с момента, когда я передал вам успешно сформированный мной кабинет... За этот год правительство, сформированное в духе конструктивизма, проделало огромную по объему и значению работу, выполнило свои стратегические цели", – сказал Желязков президенту.

Он также заявил, что правительство приняло важные, хотя и непопулярные решения, и прошло через шесть вотумов недоверия.

По его словам, большинство политических сил сейчас утверждают, что поиск новой легитимности проходит через предстоящие парламентские выборы.

"Я верю, что в ближайшее время такие выборы должны быть назначены. Конец марта – 29-е число – является подходящим моментом", – сказал Желязков.

Он напомнил, что вскоре состоятся президентские выборы и все предвыборные кампании уже идут полным ходом.

Сейчас ожидается, что Радев предложит второй по величине фракции, реформистской "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", возможность сформировать правительство, но она, вероятно, также отклонит это предложение.

Тогда Радев передаст мандат партии по своему выбору, и если ни одна фракция не сможет сформировать правительство, он распустит парламент и назначит досрочные выборы, восьмые за последние четыре года в Болгарии.

Напомним, отставка правительства Желязкова произошла после шести вотумов недоверия со стороны оппозиции и многотысячных протестов в ряде населенных пунктов в Болгарии и за рубежом. Демонстрации начались как выражение недовольства проектом бюджета, который впервые был составлен в евро.

Читайте подробнее, почему Болгария идет на досрочные выборы и как этим могут воспользоваться "друзья Путина".