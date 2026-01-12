Керівник офісу президента Кіпру подав у відставку через корупційний скандал

Головний помічник президента Кіпру – керівник його офісу Хараламбос Хараламбус – подав у відставку на тлі корупційного скандалу, що розгортається на Кіпрі

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Він пояснив, що іде у відставку, оскільки в останні дні активізувалися спроби "особисто нашкодити президенту, дискредитувати уряд і зашкодити іміджу нашої батьківщини".

"Моя власна участь, шляхом навмисних спотворень, вибіркових уривків і посилань в іншому контексті, призвела людей до оманливих висновків і використовується без наміру тверезо зчитати реальну інформацію", – написав він у своєму дописі у Facebook.

Він додав, що учора дав свідчення, "розповівши правду і реальний контекст моїх вирваних з контексту повідомлень".

У неділю перша леді Кіпру Філіппа Карсера оголосила, що йде з керівного комітету благодійного фонду через корупційний скандал.

У четвер увечері в мережі X з’явилося таємно записане відео – лише за день після того, як Кіпр офіційно перебрав головування в Раді ЄС, що спровокувало політичну кризу.

Відео містить змонтовані фрагменти із зафіксованими на камеру високопосадовцями, які, ймовірно, описують способи обходу обмежень на фінансування виборчих кампаній за допомогою готівкових пожертв, а також обговорюють схему, що дозволяє бізнесменам отримати доступ до президента та першої леді.

В одному з епізодів згадується допомога росіянам в уникненні санкцій ЄС. Також стверджується, що соціальні внески компаній через фонд AFKS, яким керує перша леді, використовуються неналежним чином для отримання преференцій.

Влада Кіпру вважає, що запис має ознаки організованої гібридної операції, спрямованої на пряму шкоду державі.



