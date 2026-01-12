Руководитель офиса президента Кипра подал в отставку из-за коррупционного скандала

Главный помощник президента Кипра – руководитель его офиса Хараламбос Хараламбус – подал в отставку на фоне коррупционного скандала, разворачивающегося на Кипре.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Он пояснил, что уходит в отставку, поскольку в последние дни активизировались попытки "лично навредить президенту, дискредитировать правительство и нанести ущерб имиджу нашей родины".

"Мое собственное участие, путем умышленных искажений, выборочных отрывков и ссылок в другом контексте, привело людей к обманчивым выводам и используется без намерения трезво прочитать реальную информацию", – написал он в своем посте в Facebook.

Он добавил, что вчера дал показания, "рассказав правду и реальный контекст моих вырванных из контекста сообщений".

В воскресенье первая леди Кипра Филиппа Карсера объявила, что уходит из руководящего комитета благотворительного фонда из-за коррупционного скандала.

В четверг вечером в сети X появилось тайно записанное видео – всего через день после того, как Кипр официально принял председательство в Совете ЕС, что спровоцировало политический кризис.

Видео содержит смонтированные фрагменты с зафиксированными на камеру высокопоставленными чиновниками, которые, вероятно, описывают способы обхода ограничений на финансирование избирательных кампаний с помощью наличных пожертвований, а также обсуждают схему, позволяющую бизнесменам получить доступ к президенту и первой леди.

В одном из эпизодов упоминается помощь россиянам в избежании санкций ЕС. Также утверждается, что социальные взносы компаний через фонд AFKS, которым руководит первая леди, используются ненадлежащим образом для получения преференций.

Власти Кипра считают, что запись имеет признаки организованной гибридной операции, направленной на прямой ущерб государству.