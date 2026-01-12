В Чехии одиозного кандидата в министры назначили правительственным представителем

В Чехии скандального представителя партии "Автомобилисты" Филиппа Турека назначили правительственным представителем по вопросам климатической политики, поскольку президент страны Петр Павел отказался назначить его министром охраны окружающей среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание České noviny.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил журналистам, что это временное решение, а Турек, несмотря на отказ президента поручить ему возглавить министерство, будет иметь влияние на климатическую политику.

В то же время министерством охраны окружающей среды продолжит руководить Петр Мацинка, который также возглавляет Министерство иностранных дел. Он назвал решение президента в отношении Турека "нарушением конституции".

Напомним, Филип Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

В его партии "Автомобилисты" заявили, что "примут дальнейшие меры" в споре с президентом Петром Павелом по поводу назначенияТурека.

Президент Павел после личной встречи с Туреком сказал, что объяснения этих скандальных поступков и заявлений его не убедили. Он заявил, что Турек "неоднократно демонстрировал недостаточное уважение к правовому порядку Чехии", а количество и повторяющийся характер таких поступков указывают, что это не какие-то разовые эксцессы.