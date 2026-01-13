В Швейцарии отменили показ пропагандистского фильма RT

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует решение муниципалитета Муральто в Швейцарии отменить показ пропагандистского фильма производства RT "Майдан: Дорога к войне".

Об этом Сибига 12 января написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что украинские общественные активисты и дипломаты выступали против такого показа, и их возражения были услышаны.

"Кремлевской пропаганде не место в публичных местах. Свобода слова не должна быть щитом для дезинформации и оправдания войны", – подчеркнул министр.

Он добавил, что этот фильм – лишь один из примеров того, как токсичная российская пропаганда войны пытается пробиться к европейской аудитории.

"Речь идет не о свободе выражения взглядов, а о государственной пропаганде, которая должна быть запрещена. Мы благодарим все ответственные площадки и органы власти, которые это понимают и защищают европейское культурное пространство от такого ментального яда", – подчеркнул Сибига.

Напомним, на днях театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, которые открыто поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

А в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, которая выступала с пропутинскими музыкантами.