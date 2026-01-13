Литва виступила проти діалогу Євросоюзу з Путіним

Посол Литви в Європейському Союзі Неріюс Алексеюнас заявив, що його країна заперечує проти пропозицій відновити діалог між ЄС і Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського дипломата наводить LRT.

Алексеюнас зазначив, що на початку російського вторгнення в Україну в ЄС домовились про умови, за яких можна було б відновити контакти з Москвою, однак ці умови "далекі від виконання".

"Є умови... про які ми домовилися – коли ми можемо відновити контакти. Поки що ми не бачимо аргументу, який би свідчив про те, що з боку Росії щось змінилося. Це зобов'язання, про яке ми домовилися одностайно, тому ми повинні одностайно вирішити, що щось змінюємо в цій політиці", – сказав він.

За словами Алексеюнаса, ЄС і зараз має можливість бути залученим у мирні переговори щодо України.

"Я не можу повністю стверджувати, що ЄС немає за столом переговорів. Можливо, не в самому центрі зібрання, але ми поруч, нас інформують", – сказав посол.

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо 12 січня заявила, що на певному етапі процесу встановлення миру в Україні відбудуться перемовини з очільником Кремля Владіміром Путіним, у яких візьме участь і ЄС.

Перед тим президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З цією позицією погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський сказав, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.