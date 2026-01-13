Литва выступила против диалога Евросоюза с Путиным

Посол Литвы в Европейском Союзе Нериюс Алексеюнас заявил, что его страна возражает против предложений возобновить диалог между ЕС и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского дипломата приводит LRT.

Алексеюнас отметил, что в начале российского вторжения в Украину в ЕС договорились об условиях, при которых можно было бы восстановить контакты с Москвой, однако эти условия "далеки от выполнения".

"Есть условия... о которых мы договорились – когда мы можем возобновить контакты. Пока мы не видим аргумента, который бы свидетельствовал о том, что со стороны России что-то изменилось. Это обязательство, о котором мы договорились единодушно, поэтому мы должны единодушно решить, что что-то меняем в этой политике", – сказал он.

По словам Алексеюнаса, ЕС и сейчас имеет возможность быть вовлеченным в мирные переговоры по Украине.

"Я не могу полностью утверждать, что ЕС нет за столом переговоров. Возможно, не в самом центре собрания, но мы рядом, нас информируют", – сказал посол.

Главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо 12 января заявила, что на определенном этапе процесса установления мира в Украине состоятся переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых примет участие и ЕС.

Перед тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером. С этой позицией согласилась итальянский премьер Джорджа Мелони.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.