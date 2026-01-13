Россия предостерегла Польшу, чтобы она не выдавала Украине расхитителя артефактов в Крыму

Россия вызвала посла Польши, чтобы выразить ему протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина и предостеречь от его выдачи Украине.

Об этом сообщило во вторник российское Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Польша задержала Бутягина, которого Украина обвиняет в незаконных раскопках и хищении исторических артефактов в Крыму, в прошлом месяце.

В МИД РФ заявили, что указали послу Кшиштофу Краевскому на "абсурдный характер" обвинений, высказанных в его адрес "киевским режимом".

"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого со стороны Украины подчеркивает и то, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а А.М.Бутягин непосредственно перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских государств", – говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве добавили, что Россия требует немедленного освобождения российского гражданина и "отказа от его передачи в руки карательной машины киевского режима".

В январе стало известно, что прокуроры окружного суда в Варшаве поддерживают экстрадицию в Украину российского археолога Бутягина.

Накануне варшавский суд решил продлить срок содержания Бутягина под стражей.