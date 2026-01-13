Мерц повідомив, що ЄС працює над новими санкціями проти Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що у зв’язку з насильством проти протестувальників в Ірані ЄС розробляє нові санкції проти Тегерана.

Про це він написав у вівторок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Мерц заявив, що іранське керівництво повинне захищати своє населення, а не загрожувати йому.

"Насильство режиму проти власного народу є не ознакою сили, а слабкості. Воно має негайно припинитися. Щоб підкреслити це послання, ми працюємо над введенням додаткових санкцій ЄС", – повідомив глава уряду Німеччини.

Раніше у вівторок Мерц допустив, що іранський режим доживає свої "останні дні та тижні".

Напередодні глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення там антиурядових протестів.

А посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не планують військову атаку проти Ірану, але визнав, що ці плани можуть змінитися, оскільки терпіння президента не безмежне.