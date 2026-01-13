Мерц сообщил, что ЕС работает над новыми санкциями против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в связи с насилием против протестующих в Иране ЕС разрабатывает новые санкции против Тегерана.

Об этом он написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Мерц заявил, что иранское руководство должно защищать свое население, а не угрожать ему.

"Насилие режима против собственного народа является не признаком силы, а слабости. Оно должно немедленно прекратиться. Чтобы подчеркнуть это послание, мы работаем над введением дополнительных санкций ЕС", – сообщил глава правительства Германии.

Ранее во вторник Мерц допустил, что иранский режим доживает свои "последние дни и недели".

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления там антиправительственных протестов.

А посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку терпение президента не безгранично.