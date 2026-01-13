Аеропорт Варшави попередив про порушення авіарейсів через крижаний дощ

Найближчими днями, особливо в середу, 14 січня, мандрівники, які користуються послугами аеропорту імені Фредерика Шопена у Варшаві, зіткнуться зі значними перебоями у роботі летовища.

Про це в аеропорту повідомили у вівторок, 13 січня, пише "Європейська правда".

Прогнозовані несприятливі погодні умови, включаючи крижаний дощ, можуть спричинити затримки рейсів та труднощі з доступом до аеропорту.

"Особливо несприятлива погода (включаючи крижаний дощ) можлива в середу, 14 січня. Мандрівників просять перевірити статус своїх рейсів у свого перевізника або на вебсайті аеропорту. Через поточні умови в багатьох аеропортах слід очікувати можливих затримок та загальних перебоїв", – заявили на офіційній Facebook-сторінці аеропорту Шопена.

Мандрівників закликали звернути особливу увагу на слизькі дороги та попросили зарезервувати більше часу, щоб дістатися до аеропорту або з нього.

В Угорщині внаслідок негоди вранці у вівторок призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті. Аеропорт словацької столиці Братислави також закривали через несприятливі погодні умови.

Повідомляли також, що у зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня до 11:00 у вівторок і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.