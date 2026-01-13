Аэропорт Варшавы предупредил о нарушении авиарейсов из-за ледяного дождя

В ближайшие дни, особенно в среду, 14 января, путешественники, пользующиеся услугами аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве, столкнутся со значительными перебоями в работе аэропорта.

Об этом в аэропорту сообщили во вторник, 13 января, пишет "Европейская правда".

Прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, включая ледяной дождь, могут вызвать задержки рейсов и трудности с доступом к аэропорту.

"Особенно неблагоприятная погода (включая ледяной дождь) возможна в среду, 14 января. Путешественников просят проверить статус своих рейсов у своего перевозчика или на веб-сайте аэропорта. Из-за текущих условий во многих аэропортах следует ожидать возможных задержек и общих перебоев", – заявили на официальной Facebook-странице аэропорта Шопена.

Путешественников призвали обратить особое внимание на скользкие дороги и попросили зарезервировать больше времени, чтобы добраться до аэропорта или из него.

В Венгрии из-за непогоды утром во вторник приостановил работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Аэропорт словацкой столицы Братиславы также закрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщалось также, что в связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены до 11:00 во вторник и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.